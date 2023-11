A Egyesült Államokban (és lassan világszerte) néhány napja volt halloween ünnepe, amelynek tiszteletére egy kis tréfával készült a Rivian elektromos autókat gyártó vállalat.

Internetes frissítés segítségével az autó fedélzeti rendszere a gyalogosokat zombiknak ábrázolta és még denevérek is röpködtek körülöttük. Ha pedig valamelyik ajtó kinyílik, akkor egy tök gurult ki a kocsiból, persze csak a képernyőn.

The @Rivian 🧙‍♀️🧟‍♂️ zombie / witch Halloween update is HILARIOUS

Zombies and witches show up on the screen as pedestrians. This is a great use of OTA!

Test driving the R1S @zzabieta @lectrium pic.twitter.com/rfAnfWHQ2w

— peter barba (@pbarba_22) October 21, 2023