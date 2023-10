A közeli bevásárlóközpontból távozva törte össze Ferrari 275 GTB-jét egy 60 éves autós Olaszország északi részén, miután megcsúszott, és a kerítésnek ütközött – írta az Il Piacenza.

Arról, pontosan hogyan történt a baleset, nem derültek ki további részletek azon túlmenően, hogy a sofőr elveszítette az uralmát a ritka sportautó felett. Csupán egyetlen kép jelent meg az útról lecsúszott Ferrariról, ami alapján részben a párás körülmények is okolhatóak a történtekért. Az idős férfi sértetlenül megúszta az október 19-én, azaz múlt hét csütörtökön történt karambolt, ugyanez a Ferrarijáról nem mondható el.

Ultra-Rare $3.1 Million Ferrari 275 Runs Off The Road, Crashes In Italy – Motor1 https://t.co/sPadQXVU3C

