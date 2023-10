Felkapták a fejüket a floridai autópálya-rendőrök, amikor egy első blikkre élethű, mégis különös járőrautó haladt el velük szemben október 10-én, kedden, amikor Miami-Dade északnyugati részén jártak. A szemközti oldalról érkező Dodge Charger ugyanis ugyanúgy nézett ki, mint a szakhatóság járőrkocsija: amellett, hogy stimmelt a fekete-bronz színvilág, még a fényhidat is szereltek rá.

Mint arról a Miami Herald beszámolt, végül a két oldalára felragasztott matricák buktatták le a replikát, mivel azokról lerítt, hogy nem valódiak. Ezt követően az autópálya-rendőrök megfordultak, aztán egyhamar utolérték és félreállították a Chargert. Kihallgatták az autó 28 éves sofőrjét, Iulia Pugachevet, aki azzal védekezett, hogy tetszett neki a rendőrautók színe.

Vallomásában a hollywoodi nő a megtévesztő egybeesés kapcsán azt szintén elismerte, hogy a Dodge már akkor rendelkezett egy katonai színsémával, amikor megvette azt egy árverésen. Miután a hatóságok felvilágosították arról, hogy egyetlen járművüket sem árulják „szolgálati köntösbe öltöztetve”, Pugachev bevallotta, hogy korábbi biztonsági szolgálati járművét is átfestette, ugyanis miután meglátta a járőrautókat, azonnal szerelmes lett a színvilágukba.

As a reminder, it is a 1st degree misdemeanor for a vehicle to be painted with the same color scheme prescribed for FHP vehicles. https://t.co/ByvtzsRdkh

— FHP Miami (@FHPMiami) October 11, 2023