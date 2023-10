Már a rendőröknek is sok volt, amit a seatos rém művelt

Az elmúlt hónapokban többször is volt már dolga a rendőröknek azzal a seatossal, aki rendre volán mögé ült annak ellenére, hogy korábban eltiltották a vezetéstől. Több kapitányság is eljárást folytat ellene, most viszont a dunaújvárosi rendőrök sikerrel jártak.