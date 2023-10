Fehér hollóhoz hasonlóan ritkaságszámba menő, kizárólag fehér Porschékből felhalmozott gyűjteménynek szentelt több mint tíz évet egy szenvedélyes, titokzatos gyűjtő. Ennek eredményeként az RM Sotheby’s kifejezetten fehér autókra szűkített aukcióján az illető 56 hófehér Porschéje kerül majd kalapács alá, amit a Business Insider szúrt ki.

RM Sotheby's is delighted to announce The White Collection: a collection of nearly 60 rare Porsche sports cars, entirely in white. The collection boasts rare sports and racing models including a paint-to-sample 2015 Porsche 918 ‘Weissach’ Spyder. https://t.co/Mmt5dL5Jep pic.twitter.com/Yh9UxWdiec

— RM Sotheby's (@rmsothebys) October 2, 2023