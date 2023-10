Néhány perc leforgása alatt két épületbe is autóstól rontott be egy New Jersey-i (USA) férfi, a rendőröknek azonban nem okozott nehézséget, hogy elfogják, a második épület ugyanis, ahová „bekopogtatott”, a helyi kapitányság volt.

A 34 éves férfi rögtön őrizetbe vették, ahogy áthajtott a rendőrkapitányság előterén az aranyszínű Toyotával, miközben annak rádiójából az ismert rockzenekar, a Guns N’ Roses Welcome to the Jungle című slágere üvöltött. Személyi sérüléssel nem járt a baleset – derült ki az ABC News beszámolójából.

Mint az a hatóságok által megosztott, biztonsági kamerás felvételen is látható, miután kiszállt az autójából az illető, látszólag ünnepeltette magát, miközben a rendőrök letartóztatták. Furcsának tűnő viselkedése még a javára is válhat, mivel kizárja annak esetlegességét, hogy fegyverrel rontott be a rendőrségre.

John G. Hargreaves percekkel korábban egy garázsba hajtott be hasonló módon. Az ügyész beszámolója szerint a vádlott szándéka az volt, hogy megijessze, zaklassa a ház tulajdonosát, aki egyébként az ismerőse. Bár személyi sérülés ez esetben sem történt, súlyos vádakat, köztük betörést, zaklatást, jogszerűtlen fegyvertartást, súlyos testi sértést és elsőfokú terrorizmust hoztak fel vele szemben – a bűnlajstrom akár 30 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.

Hargreavest egyelőre a Warren megyei büntetés-végrehajtási központban tartják fogva, ügye a következő meghallgatással folytatódik, amire a megyei ún. felsőbb, általános hatáskörű, de jellemzően korlátlan joghatósággal rendelkező bíróságon kerül sor.

Mivel a rendőrség felvételén nem hallható tisztán, a kellemesebb, akusztikusabb zenei élmény kedvéért íme a Welcome to the Jungle, egyenesen 1987-ből: