Sokan nem tudják, de elvileg 73 százalékkal több nő sérül meg balesetben, mint férfi, hívta fel rá a figyelmet a Euronews Next. És az, hogy ez miért van így, az nagyon érdekes: a törésteszteknél használt humanoid alakú bábukat ugyanis jellemzően férfi testalkatra és méretekre lövik be.

Hogy egy teleshoppos fordulattal éljek: “Ennek most vége!”

A mérnökök nemrég elkészítették annak a tesztbábunak a prototípusát, amely remények szerint biztonságosabb járműveket eredményez a jövőben a nők számára. Az alábbi videóban azt is elmagyarázzák, hogy a bábu a női testet mintázva keskenyebb vállakkal, szélesebb csípővel és rugalmasabb “nyakizmokkal” rendelkezik.

Did you know that women are 73% more likely to be injured in frontal road collisions? This could be because crash test dummies for cars are typically based on average male bodies.

Engineers have now unveiled a prototype dummy they hope will lead to safer vehicles for women.⤵️ pic.twitter.com/Ubk5nZH1gf

