Egy ghánai férfi Belgiumban próbált jogosítványt szerezni, de sajátos módszerhez folyamodott, miután több mint egy év alatt tizenkétszer vérzett el az elméleti KRESZ-vizsgán. Annyira frusztrálta őt a folyamatos kudarc, hogy a következő alkalomra már a hasonmását küldte el maga helyett – számolt be a hírről az Oddity Central.

Közismert tény, hogy igazán kitartó tanulóvezetőkből eddig sem volt hiány a Földön. Megírtuk a Vezessen is, hogy van, akit 157, vagy éppen 192 sikertelen próbálkozás sem tántorított el, míg olyanok is akadnak, akik 30 éve futják ugyanazokat a köröket, és adott esetben a pénz sem számít; ha kell, egy autó árát is ráköltik a jogosítványszerzésre.

Érdekesség, hogy a hazájában már megszerezte korábban a vezetői engedélyt, azzal azonban nem vezethet autót a belgiumi utakon, de a KRESZ-vizsgával nem boldogult. Elengedhetetlennek tartotta viszont a jogosítványt az országon belüli, jövedelmező álláslehetőségek miatt, ezért döntött úgy, hogy csalással próbálta meg elérni a célját. Így keresett valakit, aki úgy néz ki, mint ő, ennélfogva rábízhatja a teszt kitöltését.

Idővel a Serge nevű illető találkozott egy Julien nevű, kongói származású férfival, akire nemcsak hasonlított, de a kiszemelt jelölt addigra már rendelkezett belga vezetői engedéllyel. Nagy egyetértésben ki is szemelték azt a települést, ahol érdemes tizenharmadjára nekifutni a vizsgának: a Vallónia régiói Mons vizsgáztatóiról flandriai helyett francia mivoltukból fakadóan az a hír járta, hogy sokkal elnézőbbek.

Feltételezésük viszont alaptalan volt, Julien ugyanis már akkor tudta, hogy bajban van, amikor bemutatta Serge igazolványát: a vizsgabiztos ugyanis annyira tüchtig volt, hogy alaposan szemügyre vette a férfit, és végül feltűnt neki, hogy az arcvonásai nem egyeznek az igazolványon szereplő személyével.

Miután az alteregócsel elbukott, mindkét férfit őrizetbe vették és bíróság elé állították. Az ügyész megállapította, hogy ha nem kellően éber a vizsgabiztos, olyan vizsgázó kapott volna jogosítványt, aki nem is tud vezetni a belga utakon. A ghánai férfinak személyazonossággal való visszaélés kell felelnie, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetést szabhatnak ki rá, míg Julien esetében – bűnrészesként – 200 órányi közmunkát indítványozott az ügyész. Végleges ítélet várhatóan egy hónapon belül születik az ügyben.

Serge ügyvédje a helyi sajtónak megerősítette, hogy védence azóta sem szerezte meg a vezetői engedélyét, ellenben munkát kapott egy csomagolócégnél, ahová vonattal is el tud jutni, így egyelőre nincs is szüksége jogosítványra.