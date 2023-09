Hamarosan eléri a százéves kort a jelenleg 98. évében járó, Angliában élő Don Mitchell, aki aggastyánéveit nem tétlenül tölti. Szabadidejében a vezetés iránti szenvedélyének újjáélesztésével is foglalkozott, amivel bizonyította, hogy ha a körülmények adottak, akkor a kor tényleg csak egy szám, és az ember bármikor küzdhet az álmaiért.

Don nem volt felelőtlen sofőr, 94 évesen már úgy érezte fizikailag, szellemileg nem tudja felvenni a mindennapos közlekedés ütemét, ezért biztonsági okokból, vonakodva bár, de lemondott a jogosítványáról. Öt évtizeden keresztül vezetett, így ez egy szomorú döntés volt számára, nem volt egyszerű letennie a vezetésre feljogosító iratot. A sors azonban kellemes meglepetést tartogatott Don számára, hála az Egyesült Királyságban található Yorkare Homes Together We Can kezdeményezésének.

Az Egyesült Királyságban működő Young Driver program biztonságos módot kínál a fiatal tanulók számára, hogy gyakorlati vezetési tapasztalatot szerezzenek. Ennek a programnak pedig nincs felső korhatára, bárkit várnak, aki gyakorolni szeretné a vezetést, jogosítványszerzés előtt vagy aktív közlekedőként szeretné csiszolni vezetési tudását.

14 éve működik a program, és 1,3 millió gyakorlati óra után Don Mitchell volt eddig a legidősebb résztvevő. A szervezet egyik zárt pályáján, egy oktatói Vauxhall Corsa volánja mögött idézte fel a vezetéssel töltött évtizedeket, miközben egy oktató a jobb oldali ülésen azért ügyelt arra, hogy minden jól menjen.

“Nagyon örültem, hogy újra a volán mögé ülhetek, a szívem szakadt meg, amikor le kellett mondanom a jogosítványomról. A kedvenc autóm, amit valaha vezettem, egy Morris Minor volt, csodálatos autó volt, és minden szervizt magam végeztem rajta” – magyarázta Don. “Azt hiszem, 94 évesen még mindig elég biztonságosan vezettem, de eljön az idő, amikor fel kell adni. Jó volt ellenőrizni, hogy nem felejtettem-e el az összes vezetési tudásomat – olyan ez, mint a biciklizés, lehetetlen elfelejteni.”