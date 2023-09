A 25 éves ausztrál férfit, Cooper Peatlinget három hónap börtönbüntetésre és 3000 dolláros pénzbírságra ítélték vakmerő és veszélyes vezetésért. A 25 éves tanuló sofőr, aki a “South East Skids” autós csoporttal állt kapcsolatban, bűnösnek vallotta magát több ellene felhozott vádpontban.

Peatling egy olyan csoport tagja volt, amely a közösségi média segítségével szervezte az éjszakai, illegális autós “csapatásokat” amelyekben ő is aktívan részt vett. 2021-ben Peatlinget több alkalommal is videóra vették, sőt volt belső kamerás felvétel is, így nem volt nehéz a bizonyítás:

Ezeken az eseményeken 50-60 autós is összejött, a közösségben pedig csak gumisként emlegették Peatlinget, aki mindig hozott magával emelőt, szerszámokat a leégetett, eldurrantott abroncsok cseréjéhez. A bírósági ítélet alapján ezt a szolgáltatást szüneteltetnie kell egy ideig.