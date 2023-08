Májusban fedezte fel az első repedéseket a Tesla Model Y-ján Nizar Kamel, aki felfedezéséről a közösségi médiában is beszámolt. Elmondta, akkor bukkant rá a repedésekre, amikor más Model Y-tulajdonosok panaszai nyomán azt ellenőrizte, annak kupakját valóban megfelelően rögzítették-e a fékfolyadéktartályhoz (ez utóbbi jelen esetben egyébként nem volt probléma).

A repedések a Tesla elülső öntvényén, pontosabban a felfüggesztés segédkerete körül jelentek meg, ami az adott típus egyetlen alumíniumból készült eleme. Ez nem vet jó fényt a Tesla új gyártási folyamatára, melynek keretében az ominózus részt nem több elemet összehegesztve állítja elő, hanem egy alkatrészként, öntvényben. Ennek az előnye az, hogy így kevésbé komplikált, de még olcsóbb is a gyártás.

Hey @Tesla my 2023 Model Y has cracks though the metal on its front cast, is this normal? @elonmusk any thought on this build quality? #Tesla #modely #teslahelp pic.twitter.com/arfr2QRmkr

— Nizar Kamel (@Nizzysaurus) August 24, 2023