Lehet, hogy nem is a saját autóját vezette az a 37 éves férfi, aki az egyesült államokbeli Georgiában sorra járta a kocsibeállókat, csak azért, hogy nekimenjen az ott parkoló autóknak – írta az esetről helyi lapokra hivatkozva a Carscoops.

Több felvétel is készült arról, ahogy az elkövető egy hófehér Mercedes-Benz G500 volánjánál ülve ámokfutásba kezd, sőt, vannak, akik lövéseket is hallottak az incidensek idején. Mások pedig arról számoltak be, hogy „nagyon őrült” volt, amit a G-osztályos SUV vezetője művelt, és teljesen kiszámíthatatlannak tűnt a viselkedése.

Today in Duluth someone in a white G-Wagon went from driveway to driveway crashing into cars in the neighborhood. 😮😮😮😮😮 pic.twitter.com/GI5b9t4GTI

— Everything Georgia (@GAFollowers) August 21, 2023