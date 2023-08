A „zene közös nyelve” előtt tisztelegve fogott együttműködésbe a Toyota a Complete Customs autós kiegészítőket forgalmazó áruházzal és a SiriusXM műsorszolgáltatóval – ennek az összefogásnak lett az eredménye a Sienna:Remix.

Sok más mellett 60 hangszóróval és 12 mélynyomóval igyekszik felvenni a ritmust a Sienna legújabb átalakított változata, kitűnve a hétköznapi szürkeségből. Teljes mértékben fel kellett rúgni a modell megszokott vonásait is ahhoz, hogy ezeknek helyük is legyen: eltávolították a hagyományos, felfelé nyíló csomagtérajtót, a helyére oldalirányba nyitható ajtók kerültek, és ezek mögött találhatóak a hangszórók.

Kattints a képre, galéria nyílik a zenélő Toyotáról:

Vérbeli bulibáróvá vált ez a Toyota 1 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 2 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 3 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 5 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 6 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 7 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 9 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 10 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 11 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 13 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 14 /14 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: Fotó megosztása:

16, összesen 25 ezer W-os teljesítményre képes erősítő is gondoskodik a hangulatról, de a Sienna igazán nagy dobása a DJ-pult, ami gyakorlatilag kiemelkedik az autó tetejéből. A fülkében helyet foglaló lemezlovas két lemezjátszó rendszerről is dolgozhat egyszerre, a munkáját pedig egy nyolccsatornás, számos audiocsatlakozóval ellátott keverő- és vezérlőpult is segíti.

Ugyanakkor kábelekre és csatlakozókra sincs feltétlenül szükség a lejátszási lista összeállításához, a csomagnak ugyanis egy 43”-os, WiFi-re csatlakoztatható televízió is a része, a hangulatot pedig csak tovább fokozza a dinamikus LED-világítás, ami nemcsak színekkel hangolható, de szó szerint a ritmussal együtt mozog. A parti (technikai) lelkét, pontosabban fogalmazva az áramellátást hat darab 56 V-os lítium-ion akkumulátor biztosítja, amihez két 110 V-os szabványkonnektor is tartozik.

Nézd meg videón is, hogyan funkcionál DJ-pultként a Sienna:

a videó a hirdetés után indul

2020-ban mutatkozott be az 1998 óta gyártásban lévő Sienna negyedik generációja. Az immár kizárólag hibridként elérhető egyterű orrába egy 2,5 literes négyhengeres benzinmotor került, ami az öntöltő szisztémával kiegészülve 243 lóerős teljesítményre képes. A típust emellett olyan funkciókkal, szolgáltatásokkal vértezték fel, hogy annak még egy luxusszedán is a csodájára járna – itt mutattuk be részletesen:

Mindazonáltal nem először fordul elő, hogy teljesen rendhagyó külsőt vagy szerepet ruháznak az idén 25 éves Siennára: 2014 végén Spongyabob alakját öltötte magára – vagy legalábbis próbálta –, amikor a Toyota a Nickelodeonnal lépett partnerségre.