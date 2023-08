A rendőrök szempontjából váratlan fordulatot vett egy autós üldözés Los Angelesben: egy autótolvaj ugyanis sikeresen kijátszotta a hatóságokat, ráadásul egy félmillió dollárt, azaz több mint 175 millió forintot érő Rolls-Royce Phantommal. Az esetről beszámoló The Drive feltételezése szerint az illető különböző videojátékokból, például a Need for Speedből vagy a Grand Theft Autóból (GTA) meríthetett ihletet, az eddigi jelek alapján sikeresen. Nem úgy, mint az a tanulóvezető, aki pár hete próbálkozott:

Az üldözés nagyjából 15 kilométeren át tartott, és Pasadena környékén kezdődött, majd az autópályán folytatódott. Az ABC 7 beszámolójából az derült ki, hogy a Phantom valódi tulajdonosának sikerült bemérnie az autó helyzetét, az információkat pedig továbbította a kaliforniai autópálya-rendőrségnek. Az üldözés közben azonban több veszélyes manővert hajtott végre az autótolvaj – ráadásul nagy tempónál –, ezért a hatóságok úgy döntöttek, inkább meghátrálnak.

Tudniillik a 2017-ben bemutatott, nyolcadik generációs Phantomról, hogy 6,75 literes, ikerturbós V12-es motorjával egyáltalán nem számít gyenge technikának, amit az 571 lóerős teljesítménye is igazol, melyhez 900 Nm-es forgatónyomaték párosul. A nyolcfokozatú automata váltóval szerelt luxusszedán álló helyzetből 5,3 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, de akár 250-nel is lehet vele repeszteni.

Ezután rendőrhelikopterrel követték a gyanúsítottat, akinek így viszont lehetősége adódott arra, hogy egy lassabb, de annál forgalmasabb környezetben váljon észrevétlenné. Ennek az ellenére a kergetőzés még városon belül is folytatódott, aminek folyamán a kétségbeesetten menekülő autós több forgalmas kereszteződésen vágott keresztül, és kis híján több autó, illetve gyalogossal is ütközött.

Végül egy mélygarázsba menekült a Rolls-Royce-szal, amivel a helikopter elől sikerült legalább elbújni. A létesítmény ráadásul több parkolóház található, így a lehetséges menekülési útvonalak száma még ha nem is végtelen, számos lehetőség közül lehet választani. Mire azonban sikerült lokalizálni a nagyértékű luxusautót, addigra az elkövetőnek is nyoma veszett – a feltételezett elkövető vélhetően gyalog lépett olajra.

A hatóságok ennek hatására leállították az üldözést, s jelenleg sem az autót, sem pedig a tolvajt nem találják.