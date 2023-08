Különös látvány fogadta a kiérkező rendőröket a Kalifornia állámában (USA) található lakewoodi autósiskolánál, az épületnek ugyanis – a falat is áttörve – egy oktatóautó csapódott. Mint kiderült, egy kezdő autósoktató karambolozott már a második napján, noha az épület tetején a „Learn to Drive”, azaz „Tanulj meg vezetni” felirat olvasható.

Steve Rohman, az érintett autósiskola tulajdonosa az esetről úgy nyilatkozott a helyi médiának, hogy meg nem nevezett kollégájuk a saját Hyundai Tucsonjával próbált leparkolni az iskola épülete előtt, de – nyilvánosan meg nem magyarázott okból kifolyólag – nem járt sikerrel. Rohman megerősítette azt is, hogy frissen szerződtetett oktatójukat az augusztus 8-i esetet követően elbocsátották, úgy, hogy még nem foglalkozott tanulóvezetőkkel.

Thankfully there was only one minor injury. Several people were able to dive out of harms way. The driver, an instructor at the business, was cited for a traffic violation. pic.twitter.com/tJcWTWqfmO

— Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) August 8, 2023