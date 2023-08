Érdekes kísérletnek vágott neki a Mercedes-Benz, igaz, nem most, hanem még 1983-ban: a korszak egyik – a mai napig emblematikus – modelljét, az 190E-t „világ körüli” útra a német márka, hogy bizonyítsa már-már agyonüthetetlen tartósságát, de csak úgy téve, mintha Irakot is megjárta volna; valójában az olaszországi Nardò versenypályán körözött szinte megállás nélkül három egység.

Színekkel különböztették meg a 2,3 literes, 16 szelepes hajtáslánccal szerelt, W201-es generációjú technikákat, amik közül a zöld az, ami

a világrekordig meg sem állt: az előre kitűzött, 50 ezer kilométeres távot mindössze 8,5 nap alatt teljesítette.

Egész pontosan 201 óra 39 perc és 43 másodperc alatt, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a csapat 40 évvel ezelőtt, augusztus 13-a és 21-e között folyamatosan 247,9 km/órás átlagsebességgel hasított.

Egyhuzamban tolt le 50 ezer kilométert ez a Mercedes, így néz ki 40 év után

Osztályrésze volt a sikerben a már említett négyhengeres motornak, ami önmagában 185 lóerős teljesítményre volt képes. Való igaz, még a sportos „Baby Benz” sztenderd változataként is „csak” 235 km/órás volt képes, miközben 0-ról 100-ra 7,5 másodperc alatt gyorsult, ezért például a befecskendő rendszert, illetve a gyújtást át kellett alakítani, hogy a speciális igénybevétel ne jelentsen akadályt.

Persze a kísérlet, nemcsak az autókat, hanem a sofőröket is komoly kihívás elé állította. Tekintve, hogy perzselő, sokszor 40 Celsius-fok feletti hőségben került sor rá, elkerülhetetlen volt, hogy sofőrcserék miatt időnként a bokszba hajtsanak, amivel párhuzamosan a tankolást és az ablakpucolást is megejtették, hosszabb szervizekre pedig 17 ezer kilométerenként volt szükség. Ilyenkor öt perc alatt lecserélték az összes kereket, a motorolajat, az olajszűrőt, de még a gyújtógyertyákból is újakat helyeztek be.

A rekordot felállító, zöld színű 190E-t a Mercedes-Benz stuttgarti múzeumában állította ki, és nem restaurálták, tehát eredeti állapotában, az akkori használat nyomaival együtt csodálhatják meg a látogatók.