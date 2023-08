Lassan 20 éve várja egy brit mélygarázsban egy BMW M3 CSL, hogy jobb sorsa legyen. Rejtélyes, egyes pontjain pedig kifejezetten hihetetlen a bajor sportkupé története, de az eddig napvilágot látott információk alapján 2004. augusztus 4-én egy állítólagosan gazdag üzletember Londonban átvette az új autóját, majd 59 kilométerrel később leparkolt vele, és azóta nem is nézett vissza rá.

Más forrásokra hivatkozva azonban azt írja a Carscoops, hogy az üzletember által árván hagyott BMW története valójában csak mese habbal. Annyira, hogy az órájában nem is 59, hanem 16 ezer kilométer van, és az évek folyamán több tulajdonosváltáson esett át. A rendszám alapján egy Instagram-felhasználó azt derítette ki, hogy az utolsó ismert óraállása 23 ezer kilométer volt, de 2006 márciusa óta semmilyen adót nem fizettek utána.

Az egymásnak ellentmondó állítások nyomán tehát még annak az időpontját is nehéz meghatározni, mikor hagyhatták magára az M3 CSL-t, abban viszont mindenki egyetért, hogy nem tegnap óta áll egy helyben. Erről tanúskodik az állapota is, ugyanis vastag porréteg borítja a karosszériát, több kereke is ütött-kopott, míg a hátsó lökhárítója leér a földre.

Homály fedi azt is, mi vár a BMW-re a jövőben, van-e egyáltalán esély arra, hogy megmentsék az enyészettől. Pedig valószínűleg sokakat foglalkoztat a kérdés, hiszen jelentős rajongótáborral rendelkezik az M3-as 2004-ben bemutatott limitált szériás változata.

Az M3 CSL 3,2 literes sorhatos motort kapott, 360 lóerős teljesítménnyel, amihez 370 Nm-es forgatónyomaték párosul. A kizárólag szürke és fekete színben elérhető sportkupé esetében egyértelmű a súlycsökkentés volt a cél, ami sikerült is, hiszen 110 kilogrammal nyom kevesebbet az alapmodellnél (1385 kg-ot), amiből a márka történetében először bevetett szénszálas szerkezetű tető is kivette a részét.

Csupán 1383 darab készült belőle, így egy-egy példány csak nagy ritkán cserél gazdát – kár lenne ezért az egyért…