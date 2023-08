Egy hetvenes éveiben járó arizonai (USA) férfi a Teslája foglya lett, miután a beszállást követően a segédakkumulátor lemerülése miatt nem tudta kinyitni az ajtót, tudósít a ABC7 csatorna alapján a Carscoops.

Rick Meggison a Model Y-ba beülve ismerte fel, hogy a teljes rendszer „döglött”, és hiába volt ott a keze alatt a manuális nyitásra szolgáló kallantyú, mivel nem tudott a funkcióról, kénytelen volt 20 percen keresztül a forró autóban üldögélni. Végül a húgától kért segítséget telefonon, aki a távolból, a Tesla-app segítségével nyitotta ki az első utasajtót.

Ahogy feljebb utaltunk rá, nem a hajtásért felelős akkumulátor adta meg magát, abban bőségesen volt töltés, hanem egy, a belső rendszereket – ajtónyitás, ablakok mozgatása, kijelzők stb. – energiával ellátó 12 voltos egység merült le.

„Nem tudtam kinyitni az ajtókat, nem tudtam leengedni az ablakokat. A fedélzeti komputer meg se mukkant, még a kesztyűtartót sem lehetett nyitni. Semmit” – idézte fel a férfi, aki egy 30 fokos júniusi napon aszalódott az autóban.

Meggison szerint ez biztonsági kockázatot jelent, mert tartósabb „bennragadás” életveszélyes is lehet, ami teljesen igaz. A férfi szerint a fő probléma az, hogy az autó nem jelezte előre a 12 voltos akksi lemerülését.

Más kérdés, hogy az ajtó anélkül is nyitható lett volna, hiszen a Tesla épp biztonsági megfontolásból egy kézi nyitást lehetővé tevő kallantyút is beépít, amely közvetlenül az ablakvezérlő gombok mellett csücsül, ráadásul egy kis piktogram is mutatja, mire való. A funkcióról az autó kézikönyve is ír – de hát ki olvas olyat, ugye.

A férfi elsősorban azért fordult a médiához, hogy a Tesla, valamint a Tesla-használók figyelmét is felhívja a dologra, reméli, hogy az autógyártó a jövőben egyértelműbb jelzésekkel látja el az autóit.