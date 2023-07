1999 és 2002 között egy kalandvágyó páros elhatározta, hogy bejárják a világot és ehhez szerintük a legmegfelelőbb autó egy kétszemélyes Mercedes, amelyet „picit” átalakítottak, és kapott egy dizájnban és színben az SLK-hoz passzoló utánfutót.

Az emelt hasmagasságú, G-osztály alvázra ültetett SLK-val több mint 240 ezer kilométert tettek meg 116 országon át 1999 és 2002 között. Az autót Jim Rogers és Paige Parker számára építette a kaliforniai Prisma Design International garázs, akik nem csak a Mercedes G-osztály alvázát, de a komplett hajtásláncot megtartották. Szóval hathengeres, háromliteres, 177 literes turbódízel, ötsebességes, automata váltó és összkerékhajtás. Erre pattintották fel az első generációs SLK karosszériáját, amely alatt eredetileg kétliteres, 134 lóerős benzinmotor dolgozott, a csúcsváltozat a 3,2 literes V6-os AMG volt, 349 lóerővel.

Ezzel a megnövelt magassággal a Millennium Mercedes névre keresztelt verda alatt van bőven hely a 18 colos Mercedes könnyűfém felniknek, amelyeket Bridgestone Dueler gumiabroncsok borítanak. Nem semmi látvány…

Az autó üzemanyagtartályát is megnövelték, hogy ne kelljen olyan sűrűn megállni. Egy tankolással körülbelül 620 mérföldet (1000 km) lehetett megtenni.

Az építés három hónapot vett igénybe, beleértve a sárga utánfutót is. Rogers és Parker világ körüli útjáról könyv is készült, és az alábbi térkép érzékelteti igazán, hogy mekkora utat járt be a páros és az SLK:

A túra hivatalosan is Guinness-rekord lett, amely Izlandról indult és New Yorkban ért véget 1101 nap elteltével. A hat kontinenst átkaroló utazás célja az volt, hogy az ezredfordulón a világ minél több részét felfedezzék.