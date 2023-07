Őrizetbe vették azt a 25 éves férfit, aki Fülöpházán előbb felgyújtott egy autót, aztán egy másikat elkötött, azzal pedig az árokba hajtott – írja a Police.hu.

Július 27-én, azaz csütörtök hajnalban arról kaptak bejelentést a kecskeméti rendőrök, hogy ég egy autó az egyik utcában. Már oltották a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai, amikor megjelent egy férfi, és bevallotta, hogy ő okozta azt, de nem az övé az autó – ez egyhamar a rendőrök tudomására jutott, így a helyszínre siettek, hogy felelősségre vonják rongálásért.

Tettét az egyenruhások előtt sem tagadta, és részletesen elkezdte taglalni, hogy

aznap az egyik helyi kocsmában ütötte el az időt, azonban a szerelmi bánata miatt többet ivott, mint kellett volna.

Miután bezárt a söröző, rájött arra, hogy nincs mivel hazamennie, így sétálni kezdett. Ekkor talált egy autót – ami ráadásul nyitva is volt –, beleült, aztán „számára is megmagyarázhatatlan okból” úgy döntött, hogy felgyújtja. Ezután tovább sétált a férfi, és egy másik, szintén lezáratlan gépjárműre bukkant, amiben kutakodva nemcsak aranyékszert és aprópénzt, hanem a pótkulcsot is megtalálta, amit benne felejthetett az autó tulajdonosa.

Élve a kínálkozó alkalommal ellopta az autót, de pár száz méter után az árokba hajtott vele – ezt is fel akarta gyújtani. Ekkor ugyan a kárpit több helyen is megégett, a tűz az oxigénhiány miatt végül elaludt, ezért kiszállt a férfi a kocsiból, és a távolban megpillantva az óriási lángokat úgy döntött, visszamegy az előző helyszínre, és ott megnézi a tüzet.

Jármű önkényes elvétele miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, akinek rongálás, lopás és ittas vezetés miatt is felelnie kell, és az őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.