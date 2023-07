Érdekes titok derült ki a 96 éves sebességrekordról

Hónapokkal ezelőtt jelentették be, hogy a brit Nemzeti Közlekedési Múzeum nagy fába vágja a fejszéjét, és megkezdi annak az autónak a felújítását, ami elsőként érte el a 200 mérföld/órás, vagyis a 322 km/órás sebességet – még 1927-ben.

A Sunbeam 1000hp-hez azonban egy másik történet is fűződik, ami alapján feltételezik, hogy a világ leggyorsabb csavarhúzójának világcsúcsa is a típushoz fűződik. A fa nyelű szerszám az egyik szerelő kezéből vagy zsebéből eshetett ki több évtizeddel ezelőtt, de ami ennél is érdekesebb, hogy nem az ülés alatt vagy a karosszériának egy másik rejtett zugában bukkantak rá, hanem az olajtartályban.

Museum mechanics have discovered time capsule finds during the #restoration of Land Speed Record breaker #Sunbeam 1000hp. Vintage tools used for its record-breaking 200mph run were buried under the engine and stuck to its chassis for almost a century #landspeed #daytona #motoring pic.twitter.com/uqPrdVmkGt

— Beaulieu (@Beaulieu_Hants) July 27, 2023