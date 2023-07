„Senki ne próbálja ki otthon!” – olvasható annak az Instagram-csatornának a leírásában, melynek főszereplője egy magát extrém sportolónak valló motoros. Azzal hívja fel magára a figyelmet a férfi, hogy a világ különböző pontjain egykerekezik – a szórásból pedig a magyar főváros, azaz Budapest sem maradt ki.

Az oldalon a közelmúltban jelent meg egy videó, amit a Nagykörúton rögzítették. Még az sem hozta különösebben zavarba a félmeztelen férfit, hogy egy rendőrautó mögé ér, ugyanis egykerekezve közlekedett, majd a rendőrautó mellett is elhúzott:

„Azt hiszem, Budapesten legális az egykerekezés. Pánikra semmi ok” – fűzte hozzá a felvételhez a férfi. Ebben annyi igazság van, hogy a KRESZ valóban nem tiltja az egykerekezést, sőt, még csak nem is tér ki rá, arra viszont igen, hogy „aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon”.

Ugyanakkor nem egy esetben végződött szerencsétlenül egy-egy ilyen manőver. Legutóbb akkor kérdőjelezték meg az egykerekezés szabályosságát, amikor az M0-son egy másik motoros közlekedett így.

A nyár eleji eset kapcsán mutattak rá arra, hogy az egykerekezés értelmezhető a közlekedés megzavarásaként, különösen akkor, ha személyi sérülés is történik, ami 1-3 évnyi szabadságvesztéssel is járhat. A szomszédos országok közül például Romániában nem is szabad egykerekezni, akik pedig ezt nem tartják be, a jogosítványukat kockáztatják.