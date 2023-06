Filmbe illő jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája a napokban, melyen az látható, hogy az M0-s autóúton, közvetlenül az M3-as autópálya csomópontja előtt egy motoros húz el az autó mellett. Önmagában ebben semmi különleges nem lenne, viszont közben úgy egykerekezett, hogy attól sokak álla biztosan leesik.

A KRESZ ráadásul nem is tiltja a motorosoknak az efféle manővereket, sőt, azokra konkrétan nem is tér ki – persze, vannak olyan paragrafusai, amik alapján szabályosságuk kétségbe vonható, így a Bp-i Autósok Közössége által nyilvánosságra hozott felvételen látottak esetében is.

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyon biztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon

– idézi egy tavalyi cikkében a KRESZ egyik ilyen, szám szerint a harmadik paragrafusát a Hegylakók.hu, ami szerint értelmezhető az egykerekezés a közlekedés megzavarásaként, személyi sérülés esetén ráadásul máris a Büntető Törvénykönyv kerül képbe, pontosabban annak a 234. és 235. pontja:

„Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

A motoros szakportál megjegyzi azt is, hogy Romániában határozottan tiltják az egykerekezést, és akik ezt figyelmen kívül hagyják, akár a jogosítványukat is elveszíthetik.