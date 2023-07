A villanyautó-piac hatvan legnépszerűbb modelljének legfőbb jellemzői alapján meghatározták, milyen lenne az a típus, amiben minden, de tényleg minden klasszikus vonás, tulajdonság megtalálható.

Tíz közös jellemzőt azonosított a tervrajzokban a Gridserve csapata, a leggyakrabban az elektromos autók elülső része egyezik, az esetek 85%-ában, beleértve az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz gyártmányait is. A gyakori vonások közé tartoznak még a kék, illetve ezüst díszítések, a diffúzor, a karosszéria formavilága, de még a karosszériaszélességű hátsó lámpák és a süllyesztett ajtókilincsek is – ez utóbbiak például tízből négy elektromos autón találhatóak meg. Az Egyesült Királyságban – ahol mintegy 780 ezer villanyautó szaladgál – a szürke a legnépszerűbb szín, így a Gridserve által megálmodott modell is ezt az árnyalatot kapta.

Érdekesség, hogy már az elektromos autók 55 százaléka SUV, azaz városi terepjáró, pedig az első 2012-ben került a piacra; ebben a Tesla bizonyult úttörőnek, majd a többi márka követte a példáját. Ugyanígy a Tesla döntött elsőként úgy, hogy elengedi a hűtőrácsot, még a régi Model S idején, és később ezt például a Nissan Leaf esetében is meglépték – a teljesen arány pedig 27 százalék.

Amellett pedig, hogy megállapították, hogy az elektromos modellek a legnagyobb arányban SUV-k, kiderült az is, hogy az átlagos hosszuk 4590 mm, ami valamivel rövidebb például a Tesla Model Y-nál, amihez 1865 mm-es – tükrök nélküli – szélesség, valamint 1582 mm-es magasság társul (ez utóbbi paraméter viszont szemmel láthatóan alacsonyabb egy kisebb, kompakt SUV magasságánál).

Rendre fontos szerepet kapott a tervezés során az aerodinamika is, amiről nemcsak a süllyesztett kilincsek árulkodnak, hanem az is, hogy az átlagos légellenállási együttható 0,27, ami már egészen jó hatékonyságról árulkodik. Hasonló értékkel rendelkezik a Cupra Born, a Hyundai Kona – amiben az ultrakeskeny kialakításuk nyilván közrejátszik –, valamint a Hyundai Ioniq6.

A „tökéletes” villanyautót a 2023 júniusában elérhető adatok, tervrajzok alapján álmodták meg, és bármennyire tűnik ideálisnak, sem megvásárolni, sem pedig lízingelni nem lehet. Azaz örökké csak egy álom marad, a vevők pedig kénytelenek mérlegelni, ha villanyautó-vásárlásban gondolkoznak, mik a számukra fontos tulajdonságok.