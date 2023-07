Az angol labdarúgó-bajnokság ötöd osztályában játszó Gateshead FC és a Dunston UTS játszott barátságos mérkőzést július 21-én , amelyet a félidőben lefújtak, mert a szünetben egy halottaskocsi hajtott a pályára, majd módszeresen elkezdte pusztítani a pályát.

A közösségi platformokon terjedő felvételen látható, ahogy az autók fánkokat rajzolnak a pálya közepére, felszaggatva ezzel a füvet. Miután végeztek “dolgukkal” két maszkos férfi szállt ki a halottaskocsiból és beült a másik autóba, majd angolosan távoztak…

A Gateshead FC egyik szurkolója a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a pofátlan autósok áttörték a korlátot a pálya szélén, úgy jöttek be járműveikkel. A Subaru ablakából plakátokat dobáltak ki, ahogy az a felvételen is jól látható. A papírokon két emberrel szemben megfogalmazott, személyes vádak álltak, sőt a pompakocsit a pályán hagyták, ami egyértelmű üzenetnek tűnik. A mérkőzést a játékvezető félbeszakította, szerencsére senki sem sérült meg, pedig többen is épp a pálya szélén melegítettek, amikor megérkezett a két autó.