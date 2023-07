Ettől az autótól bárki vigyázzba vágná magát

Csak elsőre tűnik elképzelhetetlennek, de igenis, a Volvónak is volt szerepe a katonai járművek gyártásában. Ennek ékes példája a TP21 Sugga [a sugga svédül kocát jelent – szerk.], aminek a gyártását 1953-ban kezdték, méghozzá kétféle kivitelben: az ún. prototípusterepjáróból személyszállító- és híradó-járművet is gyártottak. Az utóbbi kategóriába tartozó 1954-es példány mindebből következően egy meglehetősen korai darabnak számít. A Hemmings korábbi cikke szerint néhány katonai járművet még az 1990-es években is használt a svéd hadsereg.

Összesen 720 darab készült a TP21 Suggából, aminek 3,67 literes, soros hathangeres motorjától valóban nem volt érdemes aszfaltszaggató tempóra számítani, hiszen 90 lóerő volt a maximális teljesítménye. Erejének közvetítéséről a négyfokozatú kézi váltó mellett a kétsebességes osztómű gondoskodott – az utóbbinak abból a szempontból volt jelentősége, hogy két-, vagy összkerékhajtással használták-e a járművet.

Tekintve, hogy egy ’50-es évekbeli járműről van szó, a Volvónál sem gondolták túl akkoriban a belteret, ami tulajdonképpen egy gigantikus sebességmérőből, másik két műszerből, három váltókarból és néhány nagyobb kapcsolókból áll a két ülésen kívül. A kilométerszámláló valamivel több mint 31 ezer kilométert mutat, de mivel tízezres a legnagyobb helyi érték, amit feltüntet, kérdéses, hogy mennyire hiteles az érték.

Ez a darab az 1980-as évek közepén került Ausztráliába, és mostanáig ugyanannál a családnál tengette a napjait – a leírás szerint ez az első a TP21 Suggából, ami eljutott a szigetországba. Idén januárban szervizelték, melynek során minden folyadékot kicseréltek, továbbá új gyújtógyertyákat és ventilátorszíjat kapott, míg a vízszivattyút felújították, a hűtőjét pedig megtisztították.

A Collecting Cars oldalán bocsátották árverésre, de nem talált másik gazdára. Az nem derül ki az oldalról, mekkora volt a kikiáltási ár.