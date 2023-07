2017-ben a Gran Turismo Sport konzoljátékhoz fejlesztette ki Ultimate Vision Gran Turismo névre keresztelt virtuális versenyautóját a McLaren. Természetesen már akkor elhintették, hogy az igazán extrém kialakítású konstrukció akár egy valódi hiperautó alapjait is adhatja.

Hihetetlenül hangzott, a Mclaren viszont megcsinálta, a játékban használt autó kissé módosított, de nagyjából azonos mását ültették át a virtuális térből a fizikai valóságba. Ez lett a Solus GT, ami formáját tekintve a hosszú távú versenyek együléses prototípusait idézi meg, és radikális kialakítása miatt rendszámot sem kaphat, ezt a gépet kizárólag versenypályán lehet használni.

Míg az Ultimate Vision Gran Turismót egy 1150 lóerős, 1275 Nm-es hibrid hajtáslánc mozgatta, a Solus GT 5.2 V10-es szívómotorja „csak” 841 lóerőt és 649 Nm-t ad le. A blokk legnagyobb fordulatszáma meghaladja a 10.000/percet, így hangja letűnt idők Forma-1-es autóit idézi.

Szintén a motorsportból származik a hétfokozatú szekvenciális sebességváltó, a felfüggesztés mindkét tengelyen kettős keresztlengőkaros, az erőket elöl nyomórudak, hátul vonórudak viszik át a négy fokozatban állítható lengéscsillapítóknak. A kanyarstabilizátorok szintén állíthatók.

A 980 kilogrammos gép a McLaren szerint 2,5 mp körül gyorsulhat 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 322 km/órát.

Nem vették félvállról tehát ezt a konzoljátékos projektet, és a kész konstrukció most egy félig éles versenyen is bizonyította, hogy brutális teljesítményre képes. A sebesség idei ünnepén a Goodwood Festival of Speed-en a Solus GT teljesítette a legjobb időt, 45,34 másodperccel. Ennyire rövid távon is egy másodpercet vert a második helyezettre Marvin Kirchhöfer a Mclaren Solus GT volánja mögött, pedig a dobogó második fokára érkező versenyzó sem volt fakezű kezdő.

Mögötte ugyanis Travis Pastrana ért el 46,37 másodperces időt a Gymkhana videókhoz épített brutális Subaru GL Family Huckster fantázianevű konstrukcióval.

Harmadik helyre egy veterán F1-es autó került, szintén a McLaren mérnökeit dícsérendő. Az 1970-es évek végén versenyző McLaren-Cosworth M26-os 46,89 másodperc alatt ért végig a rövid, de hibára kevés esélyt adó pályaszakaszon Goodwoodban.