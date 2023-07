Korának csúcstechnikáját képviselte ez az ötös BMW generáció, rengeteg elektronikus újdonságot vezettek be a bajorok az E60/E61 szériával, ekkor köszöntött be az iDrive fedélzeti rendszer kora, négyhengerestől a V10-esig terjedt a motorkínálat, és komoly változásokat élt meg a típus hosszú életciklusa alatt.

Megosztó és menő volt egyszerre, egy igazi prémium szedán, polgári eleganciával, és a belső égésű motorok technikai csúcsát képviselő konstrukciókkal. Mivel épp húsz éves, így még nem veterán, de nem is modern autó, a fenntartása sokaknak fájdalmas, most peregnek ki azok a darabok, amelyekre nem költenek, így a vételárak nagyon alacsonyak, igazi problémahalmazt már 1,5 millióért is a nyakunkba vehetünk.

Ennek ellenére meg kell emlékeznünk erről a szép, kerek évfordulóról a típus fejlesztését, tervezését, technikáját övező néhány érdekes információval.