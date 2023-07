30 évesen is kapós lehet ez a versenyautó, mert valójában új

Csak egyszer nyert Le Mans-ban a Mazda, de azt is egy olyan autóval tették a japánok, amire a vérbeli fanatikusok a mai napig jó szívvel emlékeznek vissza. Arról már több ízben cikkezett a Vezess, mennyire zseniális volt a maga idejében a Mazda 787B, régi fényét pedig a mai napig élteti a nosztalgia. A legtöbben a bolygódugattyús Wankel-motor miatt emlegetik ezt a típust, amit több mint 30 évvel ezelőtt Bertrand Gachot, Johnny Herbert, valamint Volker Weidler vitt sikerre.

Helyét később az RX-792P vette át, mellyel már a következő évben az amerikai sportautó-bajnokságban (IMSA) versenyeztek – a szívük azonban közös maradt.

Ugyanúgy a 2,6 literes, 670 lóerős négyrotoros, R26B kódnevű Wankel-hajtáslánc hajtja, mint a 24 órás versenyen győztes elődjét. Összesen hármat terveztek gyártani belőle, de eredetileg csak kettő készült el belőle, míg a harmadiknak csak a váza volt meg.

Nézd meg képeken a Mazdát, ami 30 évesen is vadonatúj:

És bizony, a RaceCarsDirect.com oldalán most ez a harmadik példány keresi új gazdáját, ráadásul mivel csak az utóbbi időkben fejezték be a projektet, egyetlen kilométert sem tett meg. A zökkenőmentes munkálatokért a Mazda versenyzőjeként Jim Downing felelt, aki számos bajnokságban harcolt a győzelemért különböző Wankel-motoros Mazdákkal. Nevéhez azonban pályán kívül sikerek is fűződnek, hiszen társfejlesztőként működött közre a HANS fej- és nyakvédő rendszer megalkotásában, ami a mai napig az autóversenyzés biztonságosságának egyik alapköve.

Néhány próbakörtől eltekintve null kilométeres az RX-792P, amiért 1,5 millió dollárt, azaz több mint 524 millió forintot kérnének el.