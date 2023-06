A magyar autósokat is gyakran vádolják azzal, hogy még oda is autóval közlekednek, ahová a király is gyalog jár, azaz a mellékhelyiségbe. Minden jel arra utal, sikerült olyannyira új szintre emelni a lustaságot, hogy meg is állná a helyét ez a csipkelődés.

Igaz, nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban: kacagva vették videóra a kollégái, ahogy egy férfi beül az autójába, kitolat a felhajtóról, és elindul a munkába – arra a munkahelyre, ahonnan abszolút látótávolságon belül van az otthona. Bár úgy tartja a mondás, a lustaság fél egészség, jelen esetben a lusta férfi még időt sem nyer: gyalog hamarabb érne a munkahelyére.

a videó a hirdetés után indul

Feltéve, hogy nem csupán egy heccből forgatott vírusvideó-próbálkozásról van szó, fontos megjegyezni, ezzel nemcsak a saját egészségének, hanem az autójának is árt. A motornak ugyanis nem tesz jót, ha rendszeresen rövid távokon, hidegen járatják, ráadásul a környezetre nézve is káros, amit tesz, elvégre ilyenkor fogyasztja a legtöbbet az autó.

Ha már szóba került, a lustaságot más aspektusokban is szokás felróni az autósoknak, például télen, ha úgy indulnak az útnak, hogy előtte nem takarítják le az autójukat, vagy amikor valaki már a kutyasétáltatást úgy is fogja fel, hogy nem lottón nyerte a lábait.