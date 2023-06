A világ legtöbb pontján, így Magyarországon is teljesen természetesnek számít – elenyésző számú kivételtől eltekintve –, hogy a járművezetők egyedül tankolják meg az autóikat, és miután rendezték a számlát, mennek tovább a dolgukra.

A tengerentúli Oregon államában (USA) viszont hosszú ideje ragaszkodtak ahhoz az elvhez, hogy a töltőpisztoly megragadása és az autó megtankolása a kútkezelő feladata. Olyannyira, hogy 1951-ben törvénybe foglalták az önkiszolgáló kutakra, illetve a benzinkutakon való önkiszolgálás tilalmát – az előírás egészen mostanáig érvényben volt. Múlt héten azonban véglegesítették a tilalom feloldását eredményező törvényjavaslatot, ami azonnal hatályba lép, amint Tina Kotek kormányzó aláírja azt.

Ezek után New Jersey marad az egyetlen állam, ahol továbbra is kötelező lesz majd alkalmazni benzinkutasokat – jegyezte meg a változás kapcsán helyi lapértesülésekre hivatkozva az Autoblog, hogy. Erre azért csak most került sor, mert Oregonban fontosnak tartották, hogy megőrizzék a belépő szintű munkahelyek, különösen egy olyan gazdaságban, ahol szinte maximális a foglalkoztatottsági ráta. Ennélfogva a benzinkutas állásokat nehezebb volt betölteni, ami az autósoknak hosszabb várakozási időt jelentett, hiába ingázott több kútkezelő is az egyes kutak közt.

Végül a megnövekedett várakozási időre hivatkozva sikerült célt érniük az olajtársaságoknak: álláspontjuk szerint az önkiszolgálás lehetővé tétele nem sodorna veszélybe munkahelyet – már csak azért sem, mert létszámhiány miatt már így is ellehetetlenül minden második töltőállomás működése.

Már hosszú ideje terítéken volt a tilalom feloldása. Az első lépést ennek érdekében 2015-ben tették meg, amikor néhány vidéki megyében engedélyezték az önkiszolgáló kutak éjszakai működését – ezt 2017-ben minden megyére kiterjesztették, ahogyan a 2020-as erdőtüzek idején is engedélyezték.