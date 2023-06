„Új technológiát” vetett be a louisville-i rendőrség, mivel egy új rendelet már arra is lehetőséget ad, hogy akár jóval a közúti kihágás után lefoglalják többek között azok autóit, akik közterületen illegális versenyekben vesznek részt, vagy füstölő kerekkel fánkoznak.

Az Egyesült Államokban az utóbbi időszakban egyébként is kiemelten foglalkoznak a jelenséggel, ennek egyik legújabb áldozata egy Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye tulajdonosa lett. Az izomautót azután kobozták el, hogy azt sikeresen beazonosították két, adott esetben hetekkel korábban készült felvételen, amin egy parkban, majd egy útkereszteződésben pörögtek-forogtak vele, olyan szinten veszélyeztetve a másokat, hogy a második esetnél el is sodortak néhány arra járó embert.

Jelen esetben az 1969 óta kisebb-nagyobb kihagyásokkal jelen lévő Challenger harmadik generációjának legerősebb változatáról van szó. Az SRT Hellcat Redeye orrában ugyanis egy 6,2 literes V8-as motor található, ami 808 lóerős teljesítménye mellett 959 Nm-es forgatónyomatékot ad le a hátsó tengelyre.

A történtek után a Dodge már a rendőrség egyik telephelyén pihen, miközben az ott készült fényképeken egy horpadás is észrevehető az autón, ami a gázolás tényét is alátámasztja. Jelenleg is folyik a nyomozás, így egyelőre csak annyit tudni, hogy az autó – legfeljebb hat hónapig történő – lefoglalásán túl az illető akár 2000 eurós, azaz közel 700 ezer forintos pénzbüntetésre is számíthat.

Egyúttal a hatóságok felhívták arra a lakosság figyelmet, hogy hetek óta életbe lépett az új rend, melynek keretében többek között rendőrségi helikopterekről készített légi felvételek segítségével lehetséges „napokkal vagy hetekkel később” beazonosítani egy-egy szabálytalankodó járművet. Eddig alsó hangon 35 járművet koboztak el ilyen módon koboztak el, ez a szám pedig tovább nőhet a következő időszakban.