Elhagyatott kísértetkastély hangulatát idézi ez az alakított 911-es

Sok minden átalakítható lakóautóvá, de annál valószínűleg túlcsordult a képzelőerő és a kreativitás ördögi kombinációja, aki a fejébe vette, hogy ezt egy Porsche 911 Targával vitelezi ki. Egy 1974-es darabra esett a választása, amit a közelmúltban meg is hirdettek a Craigslist oldalán, mindazonáltal az eladásra kínált egykori targatetős sportkocsi folytonossági hiányokkal küszködik, már ami az átalakítási projekt befejezettségét, pontosabban annak jelenlegi, elhagyatott állapotát illeti.

Olyannyira siralmas, vagy legalábbis kérdőjeles a helyzet, hogy még azt is nehéz eldönteni, mit akartak kihozni a szebb napokat is látott 911-esből. A hirdetés ugyan limuzinként hivatkozik rá, de benne egy ágy, egy kisebb méretű mosdókagyló, valamint egy szekrény is található benne, ahogy azt eredeti tulajdonosa Rocky Aoki amatőr birkózó kérte, aki egyben a Benihana japán étteremlánc alapítója is, aki 1991-ben még egy egyhetes versenyen is indult vele.

Aoki életében ráadásul nem is az ággyal és más kényelmi berendezésekkel felvértezett Porsche jelentette az első rendhagyó projektet: különböző versenylimuzinokat eszkábált olyan eseményekre, mint a Gumball Rally vagy a One Lap of America – írja róla a Motor1.com. Nemcsak a földön, de a levegőben is ez volt rá jellemző: 1981-ben ott volt annak a héliumos ballonnak a fedélzeten, amely sikeresen átszelte a Csendes-óceánt – Japánból Kalifornia középső részére több mint 84 óra alatt ért át, miközben 9282 kilométert teljesített.

Mostani tulajdonosa szerint Aoki nem sokkal a 2008-as halála előtt adott túl a 911-esen, ami az utóbbi 20 évben nem is volt forgalomban – ami az állapotára is magyarázattal szolgál, noha azt hirdetés jónak tartja, mondván, nem rozsdás. Pedig már az eredeti motorját is ellopták, és a beltérre is ráfér egy alapos felújítás. 18 ezer dollárt, azaz 6 millió forintnál is többet várnak érte.

Más kérdés, hogy a vérbeli Porsche-rajongók szemében eretnekségnek tűnhet, amit ezzel a 911 Targával műveltek, már csak azért is, mert egy olyan típusról van szó, ami 1964 óta globális hírnévre tett szert. A cikkben szereplő, 1974-es példány még a korai generációkhoz, azokon belül is a G-szériához tartozik, ami 15 éven át, egészen 1989-ig futott – ebben a korszakban mutatkozott be a 2,7 literes, hathengeres bokszermotor is, a 150-175 lóerő körüli teljesítményével.