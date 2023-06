Idén 100 éves a Le Mans-i 24 órás verseny, amelyen a Vezess is részt vett. Na nem versenyzőként, csak vendégként, a Ferrari hívott meg minket, hogy nézzük meg a futamot és próbáljunk ki néhány olasz sportautót, ha már ott vagyunk.

Jobbkor nem is érkezhetett volna a meghívás, hiszen a Ferrari vasárnap történelmi sikert aratott a francia versenyen, amelynek a részletes beszámolóját itt olvashatod. De nem csak a Ferrari győzelme miatt volt hangos a sajtó, hanem Michael Fassbender miatt is, aki már régóta versenyez és minden álma az volt, hogy egyszer indulhasson a Le Mans-i 24 órás megmérettetésen. Ez most sikerült is neki és majdnem végig is ment, sajnos 4 órával a vége előtt falnak csapta a Porschét.

A Becstelen brigantyk, az X-Men és az Alien-filmek sztárja a Proton Competition színeiben versenyzett és az autót ugyan még vissza tudta vinni lábon a koxba, a szerelők már nem tudtak mit keztedeni vele és a csapat feladta a versenyt.