Különös ütközésről számolt be a napokban a német sajtó. Egy antiguai felségjelzésű teherhajó, fedélzetén 1500 tonna gabonával éppen Lengyelországból halad Belgiumba, amikor elromlott a robotpilótája, ám a legénység ezt nem észlelte.

A hajó több kilométerre letért kijelölt útvonaláról, és beúszott egy dán energiaszolgáltató, az Ørsted egyik szélerőművének területére. Ahogy a hajó személyzete, a szélerőmű biztonsági rendszerei sem észlelték a veszélyt. Ez már önmagában is furcsa, ennél is bizarrabb azonban, hogy először az sem tűnt fel senkinek, hogy a hajó nekiütközött egy 330 megawattos szélkerék, a Wind 1 oszlopának – legalábbis az Ørsted nem vette fel a kapcsolatot a hajózási társasággal, az pedig nem jelentett a hatóságoknak a balesetet.

Az ütközésben mindkét szerkezet megsérült. A szélkereket egy alapos átvizsgálást követően, 24 óra elteltével ismét üzembe állították. A hajóval már komolyabb bajok történtek: a turbina tartószerkezete egy háromszor öt méteres lyukat tépett a hajótest oldalába. A hajó ennek ellenére el tudott jutni a legközelebbi kikötőbe.

A balesetben személyi sérülés nem történt.

Cargo ship collided w/ #windturbine, damaged, #NorthSea – while en route from Poland to Merksem Belgium, with 1,500 tons of #grain on board https://t.co/FODSewwofm

Captain didn’t report accident to authorities but the ship interrupted her voyage & called Emden#MaritimeSecurity pic.twitter.com/Q0BvrLMW4H

— Sea & son (@OnDeepWater) April 27, 2023