Két egzotikus, középmotoros szupersportautó parkolt le május 28-án Ausztrália egyik óceánparti városában, Queensland államban. A McLaren 765LT és a Lamborghini Aventador SVJ egy messziről jól észrevehető, Tesla supercharger töltőhelyeit foglalta el, és ezzel feltartottak egy épp tölteni érkező Tesla-tulajdonost.

A népszerű, töltőpontokkal foglalkozó alkalmazáson a PlugShare-en “Tessi” néven futó felhasználó megosztotta a közösséggel frusztrációját, és fotókat készített a két töltésblokkoló kocsiról.

A fotókhoz mellékelt kommentjei alapján beszélt az autók tulajdonosaival, akik annyit hoztak fel mentségükre, hogy nem láttak tiltó táblát, és úgy gondolták, akkor szabad a megállás. Való igaz, a töltőhely mellé nincs kirakva semmilyen tiltó tábla, vagy “csak villanyautóknak” felirat. Csupán apró táblákat kaptak a töltőpontok, “Tesla Charging” felirattal, pedig máshol még az aszfaltot is jól látható, feltűnő színűre festik a töltőpontok mellett.

Így akár trollkodásról van szó, akár valóban benézték a dolgot, a töltőpont valóban lehetne feltűnőbben jelölve.

Hasonló eset történt már a közelmúltban, és ezek között valóban akadnak direkt provokációnak számító helyfoglalások is. Ezért Ausztráliában már több államban komoly büntetést szabhatnak ki a hatóságok azokra a belső égésű motorral szerelt autótulajdonosokra, akik a töltpontot elfoglalják. A The Driven jelentése szerint Queensland államban ez 650 ezer forint is lehet, de ehhez tetten kell érni az elkövetőt, tehát a rendőrségnek ki kell érkeznie a helyszínre, amit azért elég könnyű elkerülni, és még a megérkezésük előtt lelépni a helyszínről.

“Minden rendelkezésre álló töltő kritikus és értékes az országban lévő mintegy 80 000 elektromos autóból álló flotta számára, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket ne blokkolják, sem szándékosan, sem véletlenül. Néhányan valóban elkövetnek hibákat, de a társadalomban széles körben fel kell ismerni, hogy ezeket a töltőket az EV-k számára elérhetővé kell tenni, hogy minél több töltő legyen szabad.” – nyilatkozta az ügyről ap Ausztrál Elektromos Járművek Tanácsának szóvivője.