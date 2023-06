Alaposan kibabrált a dagály az Egyesült Királyság egyik tengerpartján egy 4-es BMW tulajdonosával, miután a keménytetős kabrióval a parton parkoltak le. A víz ugyanis magával ragadta az autót, amit a parti őrségnek kellett végül kimentenie a tengerből.

a videó a hirdetés után indul

Az esetről a St. Agnes-i parti őrség kereső- és mentőcsapata számolt be a Facebook-oldalán, ami miatt múlt hét vasárnap 8 óra 30 perckor riasztották őket a helyszínre. Mintegy két órán át tartottak a mentési munkálatok, bár a víz csak a kerékjárati ívekig lepte el a BMW-t, viszont mindenki sértetlenül úszta meg a kellemetlen, az angliai hosszú hétvégén történt incidenst.

A parti őrség által közzétett fényképeken jól látható, hogyan csapkodják a hullámok a BMW-kabriót, melynek az ablakai is leengedve maradtak, így valószínűleg az utastérbe is jutott némi víz. Tovább súlyosbíthatja a következményeket, hogy a víz a különböző elektromos és mechanikus alkatrészekbe is beszivároghatott.

Mindenesetre a helyiek között megosztó volt az eset, egyesekből egyenesen felháborodást váltott ki. „Milyen messzire mennek egyesek, csak azért, hogy ne kelljen kifizetni a 3 fontos parkolás díjat” – jegyezte meg kritikusan az egyik hozzászóló. Mások a parti őrség helyében kifizettetnék a BMW-tulajdonossal a mentés költségeit.

Ilyesmi vízi baleset nem először fordult elő az elmúlt időszakban – sőt, kezd feltűnően gyakori látvánnyá válni –, néhány nappal ezelőtt egy floridai tengerparton játszódott le kísértetiesen hasonló jelenet: