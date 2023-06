Heavy metalt tol ez a budapesti „zenélő út”

Bár nem mindenki tetszését nyeri el, egyre terjednek Magyarországon a zenélő utak, amik – az eddigiek alapján – 80 km/órás sebességnél biztosítják a legakusztikusabb zenei élményt. Ezekből hivatalosan egyelőre kettő létezik az országban, de ha minden igaz, idővel egy harmadik zenélő utat is kiépítenek:

az elsőt még évekkel ezelőtt adták át a 67-es úton, ami stílszerűen a Republic közismert, A 67-es út című számát játssza,

tavaly óta pedig már a 37-es úton áthaladó autósok is „zenélhetnek” menet közben, aminek hatására az Érik a szőlő című népdal csendül fel,

míg a harmadikat minden valószínűség szerint Nógrád vármegye keleti régiójában alakítják majd ki.

Ugyanakkor vannak, akik szerint ennél több zenélő úttal is lehet találkozni országszerte, noha azokat nem a barázdáknak, hanem sokkal inkább a kátyúknak köszönhetjük. Kihasználva ezt a ziccert, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a napokban egy újabb „zenélő utat” jelölt ki Budapest XII. kerületében, amiről a Vezess is beszámolt.

Nem kellett sokat várni a következőre sem, igaz, ezt a gyöngyszemet a főváros másik felében találták: arról a bekötőútról van szó, ami a XV. kerület határán, a Pólus Center és az Asia Center között fekszik, finoman szólva szebb napokat is látott állapotban.

Az előző alkalomhoz hasonlóan a viccpárt most is talált egy, az úthoz illő slágert. A Sepultura 1984-ben alakult brazil metalegyüttes Arise című zenéjére esett a választás:

Másnap már nem voltak ott a táblák

Az újpalotai zenélő útról tett felfedezését a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerda délután hozta nyilvánosságra, másnap, azaz csütörtök reggel azonban a Vezess már hűlt helyét találta a tábláknak a helyszínen. A gödrök persze ugyanúgy ott vannak, a táblák hollétére pedig háromféle magyarázat lehetséges: az egyik, hogy eleve csak a kép erejéig helyezték oda, vagy azóta már eltávolították, netalán ellopták.

Mindenesetre a Pólus Centerhez vezető bekötőútra illik egyes környékbeliek jellemezése – avagy itt van „a szürke 50 árnyalata”:

Patthelyzet

Ez esetben korántsem annyira egyértelmű a helyzet, mint a legtöbb gödrös-kátyús útnál, mert nem lehet sem az államra, sem pedig az önkormányzatra ujjal mutogatni, mivel magánútról van szó, ami finoman szólva sincs autó(s)barát állapotban:

Régóta megkeseríti a kerületi lakosok életét az ominózus útszakasz. Erre a magyarázat az, hogy ezen kívül csak egy alternatíva van ki- és behajtásra a Nyírpalota út irányába, illetve onnan érkezve, mégpedig az, ha a Szentmihályi út felől közelítjük meg a bevásárlóközpontot, ám bizonyos esetekben az kerülőt jelent.

Abban pedig egyelőre csak reménykedni lehet, hogy idővel történik valamiféle előrelépés, ahogy arra a XV. kerületi önkormányzat híroldalán kitértek tavaly ősszel. „Ez az út nem az önkormányzaté, hanem egy, a közforgalom számára megnyitott magánút, amelyet még 23 évvel ezelőtt a Pólus Centert építtető magáncég alakított ki” – jelentette ki akkor Tóth Imre, a kerület alpolgármestere. Megjegyezte: akkoriban azzal a céllal épült a bekötőút, hogy a vásárlók két irányból is megközelíthessék a Pólus Centert, de a gazdasági forgalmat is erre az útra terelték.

Gyökeres átalakuláson ment keresztül az elmúlt bő két évtizedben a bevásárlóközpontot működtető cégcsoport. Jelenleg a magánút a II. Ütem Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonába tartozik, mely időnként vándorcirkuszoknak és vidámparkoknak bérbeadja az út melletti, füves területet.

A XV. kerületi önkormányzat 2021-ben háromszor is próbált egyeztetni az említett vállalat, illetve a Pólus Társasház Üzemeltető Kft. vezetőivel – végül abban állapodtak meg a felek, hogy a 442 méteres szakaszt felújítják. Hogy ez megvalósulhasson, az önkormányzat a saját költségén egy vizsgálatot is elvégeztetett, mely megállapította, hogy az útburkolat mellett – a szerkezetet is fel kell újítani – ennek az összköltsége bruttó 63 millió forint lett volna, amit három egyenlő részre osztottak volna szét.

Tavaly nyáron azonban zátonyra futott a felújítás, miután a II. Ütem Kft. visszalépett, mondván, „nekik nem érdekük az út felújítása, így mégsem áll módjukban finanszírozni”, egyúttal a Pólus Center vezetése is jelezte, hogy a korábbi 21 millió helyett már csak 10 millió forinttal szállna be a projektbe. Patthelyzet.