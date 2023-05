A 60-as évek közepén a Ford történelmének talán legfontosabb autóját mutatta be. Nincs még egy olyan ikonikus verda az amerikai történelemben (vagy akár a világtörténelemben), mint a Ford Mustang. Szép számmal adtak is el belőle, napjainkig közel 10 millió Mustang talált gazdára csak az Egyesült Államokban. Az első és a harmadik generációból értékesítette a legtöbbet a Ford otthon.

Mondhatni népautónak számít hazájában a Mustang, és mint olyan, ahogy nálunk sokszor Ladák, Trabantok kerülnek elő a kertből vagy elhagyatott csirkeólokból, a tengerentúlon bizony számos Mustang alussza évtizedek óta tartó álmát pajtákban, garázsokban vagy éppen egy mező kellős közepén. Nemrég egy vlogger talált egy 1973-as Mustangot egy legelőn.

A tehenek jellegzetes hangja után a “Moostang” becenevet kapta az autó, amely már 30 éve áll ott, még fák is megnőttek körülötte, természetes garázst alkotva. A This N That Garage videós csapata úgy döntött, megmentik az autót és azzal kezdték, hogy kivágták a fákat.

Állítólag a mezőgazdász, akié a terület volt, anno elcserélte pickupját erre a Mustangra, de sajnos nem használta, letámasztotta a legelőn és mondhatni sorsára hagyta. A karosszéria elég sokat kapott az időjárástól, de az autó számlálója mindössze 55000 mérföldet, azaz 88500 kilométert mutat.

Miután a fákkal elbántak, az autót 30 év után először nyitották ki. Belül véletlenszerű kacatokat találtak, de sem iratok, sem a kulcs nem volt benne. A motorháztető alatt az eredeti 140 lóerős V8-as szunnyad, amelyet végül sikerült beindítani. Az autó felújítása durván 10 ezer dollárt fog felemészetni, de ha sikerül szépen megcsinálni, akár a többszörösét is érheti, pláne egy ilyen sztorival a háta mögött.