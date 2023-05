A hétvégi Forma-1-es Monacói Nagydíjra ellepték a Földközi-tenger partját a városállam területén a luxushajók – közülük a legdrágábbat társoldalunk, a First Class be is mutatta –, amikről az igazán tehetősek kísérhetik figyelemmel a száguldó cirkusz történéseit a szűk városi pályán.

Különösen nagy feltűnést keltett a kikötőben az egyik luxusjacht, melyen egy Ferrari F40 látható. A típus nagyon is különleges helyet foglal el az olaszok történetében, mivel ez volt az utolsó modell, amire Enzo Ferrari áldását adta még a halála előtt. Csupán 1311 darab készült belőle, így önmagában is ritkaság, hát még egy monacói hajón:

Természetesen nem ok nélkül került a fedélzetre: a Motor1.com beszámolója szerint egy reklámfogásról van szó, melynek hátterében az Altr nevű vállalat áll. Egy luxuscikkeket forgalmazó online webáruházról van szó, melyen kriptovalutával lehet vásárolni, adott esetben igazi ritkaságokat. Az olasz Car & Car autókereskedővel is összefog az Altr, így hamarosan csúcskategóriás járművek is meg fognak jelenni a platformon – az sem kizárt, hogy a jelenleg promóciós célokra használt F40-es is eladósorba kerül ily módon.

Figyelembe véve, hogy ezen a hétvégén tartják a Forma-1 ékkövének számító monacói versenyt, az időzítés gyakorlatilag tökéletes – a figyelemfelkeltést pedig csak hatékonyabbá teszi, hogy a Quinta Essentia nevű, közel 55 méter hosszú jachtra tették fel a Ferrarit, a hajó ugyanis 40 millió dolláros, átszámítva 13,8 milliárd forintos értéket képvisel.

Ami pedig a típust illeti, az utóbbi időben szokatlan gyakorisággal cserélt gazdát Ferrari F40-es, többek között azon a példányon is túladtak, ami egykor Alain Prosté volt. Az 1987-ben a világ akkori leggyorsabb közúti autójaként bemutatott F40 hátsó részébe 2,9 literes V8-as került, mely 478 lóerős teljesítményt adott le, ami mellé 577 Nm-es nyomaték párosult. Gyorsulás- és sebességparaméterek tekintetében sem volt kutyaütő, amiről a 0-100-as sprintre elegendő 4,7 másodperces eredmény és a 321 km/órás végsebesség tanúskodik.