Az volt egy kentucky-i férfi szerencséje, hogy útközben meg kellett állnia tankolni, miután kis híján kiürült a tankja. A benzinkúton ugyanis vett egy sorsjegyet, amin elvitte a fődíjat – számolt be a hírről a CBS.

Michael Schlemmer zsebében mindössze 40 dollár, átszámítva nagyjából 14 ezer forint volt, ennek feléből tankolta meg az autóját – arra viszont már csak az autójához visszatérve döbbent rá, hogy valóban nyert, mivel a sorsjegyen megpillantotta az egymillió dolláros szimbólumot. Rögtön el is újságolta az örömhírt a benzinkút dolgozóinak, akik „vigyorogtak” annak hallatán.

„Semmire sem gondoltam. Csak visszamentem az üzletbe, és megmutattam nekik. Amíg nem vettem kézbe a csekket, nem is hittem el” – fogalmazott a férfi.

Michael from Corbin won the top prize on a $20 Scratch-off ticket! He said that his car ran out of gas and he had to "coast" into the gas station where the winning ticket was purchased! Join us in congratulating Michael on this WINNER WEDNESDAY! 🥳 https://t.co/qvBagpDLU5 pic.twitter.com/mBBcSIZQSY

— Kentucky Lottery (@kylottery) May 24, 2023