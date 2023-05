Csillagászati összegért kelt el a tökéletes Ferrari

Mostani formáját tekintve a Ferrari versenyprogramjáról a legtöbbeknek az jut eszébe, hogy az olasz alakulat már másfél évtizede fogcsikorgatva küzd azért, hogy újra Forma-1-es világbajnokságot nyerjen.

Voltak azonban szebb időszakaik is a maranellóiaknak, például amikor a Le Mans-i 24 órásokon az 1960-as években sikert sikerre halmozó Ford hegemóniáját törte le. Miután leáldozott a történelmi jelentőségű GT40 csillaga, a Ferrari a sportautó-világbajnokság 1972-es idényére előrukkolt a legyőzhetetlen modellel. A 312 PB a 11-ből 10 versenyt nyert meg, pont a mumusnak számító Le Mans-i verseny volt kivétel.

Mivel azonban akkoriban a pontversenyben csak a nyolc legjobb eredményt vették számításba, kijelenthető, hogy makulátlan győzelmi rátával lett bajnok. Az év utolsó előtti, 1000 km-es osztrák versenyén – amit az Österreichringen rendeztek meg – ráadásul négyes sikert ünnepelhetett a Ferrari.

A sokszor több ezer kilométeres távokat a 312 PB a Ferrari 3,0 literes, soros 12 hengeres hajtásláncával teljesítette, amit akkoriban a Forma-1-ben is használtak. 450 lóerős teljesítményét 10 800-as percenkénti fordulatszámon adta le, aminek felső határa még ennél is feljebb, 11 800-nál volt. Ötfokozatú, manuális váltóval szerelték, és hogy még jobb legyen az amúgy is pehelykönnyű, 650 kilogrammos versenyautó súlyelosztása, azt a hátsó tengely fölé helyezték. A Ferrari 312 PB végsebessége 314 km/óra volt.

Összesen hat darab készült a hosszútávúprogramba szánt Ferrariból, ezek egyike, a 0886-os számú ugyancsak hosszú utat járt be, kezdve az első, argentin fordulón szerzett pole-pozícióval, majd győzelemmel. Többek között a bajnokságot eldöntő győzelem is ehhez a példányhoz köthető, mellyel Ronnie Peterson megnyerte az 1000 kilométeres futamot a Nürburgringen.

Versenyzői pályafutása végeztével kiállították, aztán gyűjtők között járt kézről kézre a 312 PB. Legutóbb 2010-ben cserélt gazdát, a hétvégén pedig az RM Sotheby’s olaszországi árverésén került kalapács alá: végül 12 042 500 euróért adtak túl rajta, ami több mint 4,5 milliárd forintnak felel meg az aktuális euróárfolyamon.