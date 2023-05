Globálisan nem ritkák az autópályák mellett kigyulladó autók, de a gyárból éppen gigurult, 750 millió forintot érő, ezer lóerős autók porrá égése azért ritkán fordul elő. A The Sun információi szerint azonban ez mégis megtörtént május 18-án, szerdán hajnali 5 órakor történt az angliai M6-os autópályán. A helyi sajtó értesülései szerint zerencsére senki sem sérült meg a tűzeset során.

Egyelőre nem érkeztek részletek az eset körülményeiről, és annak okairól, de az biztos, hogy az autó a képek alapján teljesen felismerhetetlenné vált a lángokban. A hatóságok és a Mercedes jelenleg is vizsgálják az okokat, hogy tisztázzák a helyzetet.

Az első feltételezések szerint a sportautó nem is menet közben, padlógázon, a rendszereket túlhevítve gyulladt ki, hanem egy tréleren szállítva, kikapcsolt állapotban kapott lángra.

Mercedes-AMG One Catches Fire And Burns To A Crisp In The UK



Mercedes is investigating this as it could mean the units that have already been produced and delivered may need to be recalled.



Read More: https://t.co/VPJtKoo4MM pic.twitter.com/CdivZaeVt9