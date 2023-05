Közel két tucat rekordot döntött meg egy nap alatt az 1900 lóerős hiperautó

Olyan szinten belelendült a rekorddöntésekbe első autójával a Rimac, hogy van olyan gyári adat, ami már nem is igaz a Neverára. Az 1900 lóerős horvát villanyautó komoly gyomrost vitt be a McLaren F1-nek is egy németországi tesztpályán.