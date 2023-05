Milliókat kérnek egy játékautóért

Lamborghini akart lenni, de Smart lett – nagyjából így foglalhatnánk össze a szellemes elnevezésű Smartborghini mibenlétét. Az első látásra meglehetősen absztrakt benyomást keltő autóról joggal gondolhatnánk, hogy csak április 1-jei tréfa, de ez esetben a kivitelezés fényévekkel igényesebb, mint a legtöbb házi kivitelezésű szerelemgyerek. A Mazderati csúfos eredményéről már a Vezessen is beszámoltunk, ami maga a vizuális katasztrófa.

A Vale Automotive által készített koncepció alapját egy 2014-es évjáratú, de teljesen újszerű Smart Fortwo, tehát még az előző generációs Smartok kétüléses modellje adja. Azt megszabadították a tetőtől és a különböző karosszériaelemektől, azok helyére pedig egy karosszériacsomag különböző darabjait illesztették, ami stílusában a Lamborghini Gallardo LP560-4-et kopírozza.

Képeken megtekinthető a Smart-Lamborghini „szerelemgyerek”:

Igaz, olyan, mintha egy szupersportautó kicsinyített, összenyomott változata lenne, valahol mégis élethűnek tekinthető, és hiába ez a tömörített forma, a lamborghinis stílusjegyek továbbra is jól észrevehetőek, például a légbeömlők, a fordított V-alakú motorháztető, a diffúzor vagy épp a kipufogóvégek esetében, de a narancssárga csíkokat is ide sorolhatjuk. Ugyanúgy az olasz márka juthat eszünkbe a 19 colos felnikről, amit a Lamborghini Callisto típusú keréktárcsáiról mintáztak.

Az eltávolított tető helyére nem került sor, és ami azt illeti, tér sem lenne hozzá, hiszen a lényegesen megfaragott karosszériából úgy lógnak ki az ülések, mintha az egész Smartborghini nem lenne több puszta játszóház-szökevénynél. Az is igaz, hogy a limitált szériás Crossblade képében már kínált ehhez hasonló, tető nélküli modellt a Smart, amin az őslamborghinis, ollószerűen és felfelé nyíló ajtók ugyancsak megtalálhatóak. A beltér esetében szintén elmondható, hogy csak méretben hasonlít a Smartra, minden más egyértelműen lamborghinis vonás, elég, ha a kárpitozásból indulunk ki.

Tekintve, hogy az elmúlt majd’ egy évtizedben leginkább promóciós célokra használták, egyáltalán nem meglepő, hogy nemigen mozogtak vele, amiről a 82 km-es kilométerszámláló-állás is árulkodik. Az nem derült ki egyértelműen, milyen motor hajtja, de már csak az egyéb paraméterek alapján is a Smart 1,0 literes, háromhengeres benzinmotorja tűnik az egyetlen racionális választásnak, 71 lóerő ide, 92 Nm oda. Egy biztos: bármi van a motortérben, az hátul helyezkedik el, és a Smarttal összhangban a Smartborghini is hátsókerék-hajtású.

A miniatűr Gallardo-másolatért ennek ellenére szép összeget kérnek el: az eBayen 12 ezer fontért, mostani árfolyamon átváltva 5,1 millió forintért keresi a gazdáját Észak-Írországban. Mindazonáltal ennyiért azzal a ténnyel is meg kell birkózni, hogy jelenleg nem használható az utcai forgalomban, mivel nem rendelkezik előírásszerű fényszórókkal és hátsó lámpákkal. Cserébe viszont egy olyan autóhoz jut az új gazdája, amiből valószínűleg nincs másik a világon.