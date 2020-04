Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér – tartja a mondás. Ezt megfogadta az a kínai autótulajdonos is, aki eredetileg egy Mazda CX-4-et vásárolt, ám ennél többre vágyott. Egy Maseratira. A CX-4 és a Maserati Levante bizonyos vonásaikban hasonlítanak egymásra, nem is kellett ennél több emberünknek ahhoz, hogy átalakítsa autóját.

Többek között új hűtőráccsal és lökhárítókkal varázsolt Maseratit a Mazdájából, a hatás érdekében még a hátsó ablaktörlőt is krómszínűre festette, továbbá lecserélte a diffúzort és a kipufogócsöveket is. Jelentősen leredukálódott a autón a márkajelzések száma, mindössze a csomagtér ajtaján található egy „Mazda Speed”-felirat, az is értelemszerűen maseratis stílusban.

A Mazderatira egy kínai parkolóházban lettek figyelmesek:

Érdekes és elmés megoldás, és kétségkívül olcsóbb, mintha egy igazi Maseratit vásárolt volna magának a tulajdonos. Ugyanis amíg egy CX-4 körülbelül 21 ezer dollárba (kb. 6,8 millió Ft) kerül, addig egy Maserati Levante ennek majdnem hétszeresébe, 136 ezer (kb. 44 millió Ft) dollárba.

Igaz, teljesítményben valószínűleg lesz különbség továbbra is, miután a Mazda kizárólag Kínában piacra dobott crossoverét 2 literes és 160 lóerős, valamint 2,5 literes és 192 lóerős motorokkal szerelték, míg a Maserati SUV-ja esetében a leggyengébb motor is 3 literes, aminek benzines változata 345, a dízeles pedig 271 lóerős.