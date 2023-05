A Lamborghini Diablo nagyon sokáig a Countach, majd a Murcielago árnyékában élt, de jó néhány éve kilépett a fényre, a gyűjtők is felfigyeltek rá, és manapság az alapváltozatok 300 ezer dollár (100 millió forint) fölött cserélnek gazdát, a ritka GT-k pedig közel duplaannyiért. Nem csoda tehát, ha felkelti a tolvajok figyelmét is, de ahhoz profi bűnözőnek kell lenni, hogy ezzel tudjon is valaki mit kezdeni, hiszen ellopni egy ritkaságot, az a meló könnyű része.

De egy ilyen autó, mint mondjuk a jobbkormányos Lamborghini Diablo, amelyből összesen 12 darab készült, nagyon vonzó lehet egy amatőr tolvajnak, de hamar átokká válik a bűncselkemény elkövetése után. Ahhoz, hogy ezt pénzzé váltsa, igen komoly kapcsolatok kellenek.

Pontosan ez történt Alistair McKillop 2001-es, jobbkormányos Diablo 6.0 VT-jének esetében is. A brit Lambo-rajongó a világjárvány előtt kölcsönadta autóját egy gyűjtő barátjának, mert túlságosan elfoglalt volt akkoriban, hogy vezesse. De Mckillop később kapott egy érdekes levelet az Egyesült Királyság jármű-engedélyezési hivatalától, amelyben közölték vele, hogy valaki megpróbálja más névre regisztrálni az autót. Amikor McKillop rákérdezett a barátjánál, az megerősítette, hogy az autó valóban elhagyta telephelyét, de eddig abban a tudatban volt, hogy azt maga a tulajdonos vitte el korábban.

Ezek után természetesen riasztották a rendőrséget, a Diablo tulajdonosa pedig felvette a kapcsolatot Ciro Ciampival, aki a brit Lamborghini Club UK oszlopos tagja, hátha tud segíteni az autó felkutatásában, de a nyomok többnyire sehová nem vezettek, egészen 2022 decemberéig, amikor az autót egy elhagyatott gazdasági épületben találták meg Somersetben, Délnyugat-Angliában. Sajnos a Diablo nem volt túl jó állapotban.

Bár a 6.0 literes, 558 lóerős V12-es motor még mindig a helyén volt, az ajtók és fontos díszítőelemek, köztük a lökhárítók, a lámpák, a hűtőrács és a motorburkolat, eltűntek. Ezeknek az alkatrészeknek a pótlása rendkívül költséges, ezért McKillop és Ciampi arra a következtetésre jutott, hogy felkutatják az autó eredeti, hiányzó alkatrészeit. Nagy fába vágták a fejszéjüket, de 2021-ben a közösségi médiában felbukkant néhány felvétel egy Lamborghiniről, amelyeket a Car Keys Solutionsnél készítettek Essexben.

A tolvajok a Diablót egy új kulcskészlet kódolására adták le a műhelyben, azt állítva, hogy mindkét gyári kulcs elveszett. Az ekkor még makulátlan állapotban lévő autón hamis rendszámtáblák voltak, de volt rajta egy egyedi, lökhárító védelmére készített kipufogóvédő, ez alapján azonosította McKillop. A tulajdonos ellátogatott a kulcskészítő céghez, akiktől kaptak egy nevet, amit most átadtak a hatóságoknak.

Itt pedig a Lamborghini Diablo VT 6.0, miután megszületett 2000-ben: