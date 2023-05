Számtalan alkalommal hangsúlyoztuk mi a is a Vezessnél, hogy mennyire fontos a biztonsági öv használata az autóba, és most Györfi Pál is elmeséli egy rövid videóban, hogy miért kell bekötni az övet.

❗️CSATTLAKOZZ❗️ A biztonsági öv használata életmentő lehet. Csattlakozz, mert a biztonság az első! A Magyar Rendőrség néhány hete indította el a CSATTLAKOZZ kihívást, amely a biztonsági öv használatának fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. A Fővárosi Főügyészség szóvivője, Bagoly Bettina minket is kihívott a videó elkészítésére. Az Országos Mentőszolgálat és Győrfi Pál kihívottja: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője!

Az 1960-as években született meg az a jogszabály, amely kötelezővé tette az autók biztonsági övvel való felszerelését, azonban csak 1971-ben hozták meg az első olyan törvényt, amelyek kötelezővé tették használatát. A Volvo 1959-ben bemutatott PV544 modellje volt a világ első olyan autója, amelyben sorozatban gyártott hárompontos biztonsági öv volt.

Ahogy Györfi Pál is említette, Magyarországon 1976. január elseje óta kötelező a biztonsági öv használata, 2001 óta pedig a hátsó ülésen ülőknek is kötelező övet csatolni. Ezzel a szabállyal mindenki tisztában van, azonban rengeteg autós még mindig nem köti be magát. Egy 2022-es felmérésből kiderült, Magyarországon a járművezetők 88,5%-a, az első ülésen utazók 87,3%-a, a hátsó utasok 57,1%-a csatolta be a biztonsági övét.

A szabálykerülőkre vélhetően nem hat a rendőrség által kiszabható bírság összege sem, amely lakott területen belül 10 ezer, lakott területen kívül 20 ezer, autóúton és autópályán 30 ezer forint, ha nincs bekötve az öv.

Az első hárompontos biztonsági övvel szerelt szériaautó valóban a Volvo PV544 volt, de az ötlet az Egyesült Államokból származik. Az ötvenes-hatvanas évek amerikai vadászgépek katapultüléseinek övei adták az ötletet, de sem az autógyártók, sem az autósok nem vették még elég komolyan, sokak azzal érveltek, hogy szabad mozgásuk korlátozza őket az öv. Aztán érkezett Nils Bohlin repülőmérnök, aki a Volvóhoz igazolt, ahol a repülőgépek pokoli gyorsulásával szemben az autók hirtelen lassulásán kellett dolgoznia, egész pontosan azon, hogyan legyen az biztonságosabb az utasokra és a sofőrre nézve.

A kétpontos öv félmegoldás volt, nem bizonyult megfelelőnek. Bohlin egy kézzel is könnyedén használható, passzív védelmi berendezést szeretett volna fejleszteni, a megoldás pedig hárompontos biztonsági öv lett. Ennek négy alapkövetelménye volt:

csípő és mellkasi részből kellett állnia

a test felépítésének megfelelően, a medence és a mellkas előtt simult végig

az öv védelmét az ülés melletti csat hangolja össze

az öv “V” alakját feszítve is meg kell őrizni

Azóta pedig már rengeteg idő eltelt és az övek is rengeteg fejlődtek. A kezdetben csak az ülés mellett lifegő biztonsági övek manapság már állítható magasságúak, automatikusan behúzódnak és patronos előfeszítéssel rendelkeznek, hogy minél kisebb legyen a nyakcsigolyára ható ostorcsapás effektus egy ütközésnél.