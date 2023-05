A beszámoló szerint egy minden irányból lesötétített autót állítottak meg a rendőrök épp azért, mert le volt sötétítve, de mint kiderült, ez a legapróbb szabálytalanság. Ezután kiderült ugyanis, hogy az Az autót vezető 47 éves férfinak nem voltak alsó végtagjai, ennek ellenére vezethetett volna, ha a kocsit megfelelően átalakították volna.

De ez nem így volt, a Porsche Cayenne típusú autóba nem került semmilyen vezetéssegítő eszköz, kézileg használható gáz és fék.

A sofőr – a rendőrök megdöbbenésére – két, a fék- és gázpedálra drótozott fadarabbal működtette a pedálokat. Mikor a vezetői engedélyét elkérték, akkor elmondta, hogy soha nem volt jogosítványa, sőt jelenleg is eltiltás hatálya alatt vezet.

Az adatok ellenőrzésekor kiderült az is, hogy a jogerős vezetéstől eltiltás mellett felfüggesztett börtönbüntetése is van ugyanezen bűncselekmény elkövetése miatt. A nyilvántartó adatai szerint a 47 éves férfival szemben a legutóbbi eltiltása óta már máshol is indult eljárás, és a korábbi években is számos alkalommal kapták el eltiltás hatálya alatti és engedély nélküli vezetés miatt.

Tavaly nyáron egy hasonló módon vezető férfi okozott balesetet. Az amputált jobb lábbal élő személy autójában a gázpedál egy kék járóbottal volt kitámasztva és rögzítve.