Azzal gyanúsítanak egy sofőrt, hogy mintegy 50 éven át jogosítvány nélkül közlekedett az utakon, azonban megállították, miután dicsekedett a kiváltságos helyzetével. A derbyshire-i rendőrség szombaton közzétett Twitter-bejegyzése szerint a 69 éves férfi eközben még a biztosítótársaságokat is félrevezette – írja a BBC.

„Ez a járművezető soha nem tett sikeres vizsgát, pedig 69 éves, és több mint 50 éve vezet” – olvasható a rendőrség közlésében. Mint kiderült, a biztosítókat úgy verte át, hogy „szisztematikusan olyan adatokat adott meg, amik azt bizonyították, hogy van jogosítványa”.

Derby

The driver of this vehicle has never passed a test despite being 69 years old and having been driving for over 50 years.

He has systematically provided details to insurance companies indicating that he had a licence but the flaw in his dastardly plan was bragging. pic.twitter.com/JJJDNM1b2E

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) May 6, 2023